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Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 29.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Akhisarspor, sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


58. dakikada Güray'ın sol kanattan ortaladığı topu ceza sahası içerisinde iyi kontrol eden Barbosa'nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'in kollarının altından filelere gitti. 1-2


62. dakikada Vrsajevic'in sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde iyi yükselen Manu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.


68. dakikada Barbosa'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında arka direkte iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda kaleci Boffin, son anda topu kornere çeldi.


88. dakikada Akhisarspor atağında Güray'ın pasıyla topla buluşan Serginho'nun rakip ceza yayının hemen önünden sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla sağ kale direğinin yanından dışarıya çıktı.




Stat: Spor Toto Akhisar


Hakemler: Bülent Yıldırım, Mustafa Sönmez, Asım Yusuf Öz


Akhisarspor: Lukac, Lopes, Cocalic (Vrsajevic dk. 28), Caner, Kadir (Barbosa dk. 46), Sissoko, Serginho, Aykut(Bokila dk. 76), Güray, Manu, Cikalleshi


Yedekler: Fatih, Bilal, Eray, Onur, Hasan Ali, Musa, Regattin


Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu


Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Bahadır, Cissokho, Charles, Hakan, Serdar (Zeki Yıldırım dk. 78), Fredy (Yekta dk. 66), Doğukan (Drole dk. 84), Mevlüt


Yedekler: Ferhat, Osman Çelik, Tarık, Erman, Harun, Ozan, Sergen


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Goller: Mevlüt (dk. 7 ve 40) (Antalyaspor), Barbosa (dk. 58) (Akhisarspor)


Sarı kartlar: Sissoko, Serginho (Akhisar Belediyespor), Hakan, Nazım Sangare (Antalyaspor)

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