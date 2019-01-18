Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 1 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısının açılış maçında Akhisarspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş’a 3-1 mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının açılış maçında Akhisarspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Querasma'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde iyi yükselen Gökhan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2
54. dakikada sağ kanattan Vrsajevic'in yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Serginho'nun kaleyi cepheden gören noktadan sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.
61. dakikada Serginho'un havadan ara pasında ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Cikalleshi'nin dar açıdan sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. VAR sistemine başvuran hakem Ümit Öztürk, pozisyonun ofsayt olduğuna karar verdi.
71. dakikada Regattin'in sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içi sol çaprazdan gelişine vuran Güray'ın şutunda kaleci Karius, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
76. dakikada sağ kanattan Ljajic'in ortaladığı topu ceza sahası içerisinde kontrol eden Larin'in sert şutunda meşin yuvarlak savunmaya da çaparak filelere gitti. 0-3
81. dakikada Vrsajevic'in ceza sahası içerisinde pasında topla buluşan Cikalleshi'nin penaltı noktası yakınlarında gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Osman Gökhan Bilir
Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic (Onur dk. 86 ?), Lopes, Caner Osmanpaşa, Güray, Sissoko, Serginho, Regattin, Josue, Manu (Barbosa dk. 71), Bokila (Cikalleshi dk. 46)
Yedekler: Lukac, Bora, Rotman, Göksu, Zeki, Aykut, Larsson
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Mirin, Vida, Caner Erkin, Medel (Hutchinson dk. 84 ?), Dorukhan, Ljajic(Oğuzhan dk. 79), Quaresma, Lens, Burak (Larin dk. 64)
Yedekler: Utku, Mustafa, Roco, Güven, Necip, Ersin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Dorukhan (dk. 23), Gökhan (dk. 48), Larin (dk. 76) (Beşiktaş), Cikalleshi (dk. 81) (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Manu, Lopes, Barbosa (Akhisarspor), Medel, Quaresma, Caner, Vida (Beşiktaş)