Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 15.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Akhisarspor atağında Güray'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan gelişine sert şutunda top kaleci Harun'da kaldı.
3. dakikada Slimani'nin pasıyla topla buluşan Mehmet Ekici'nin rakip ceza yayının sağından sert vuruşunda, savunmaya da çarpan topu kaleci Fatih son anda çelerek tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.
10. dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan yerden ortaladığı topa penaltı noktası önünde müsait pozisyonda Eljif Elmas'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta gitti.
26. dakikada Serginho'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda altıpas içerisinde kaleci Harun'dan seken topu Bokila tamamlayarak filelere gönderdi. 1-0
34. dakikada Mehmet Ekici'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde iyi yükselen Isla'nın kafa vuruşunda top kale direğinin yanından dışarıya çıktı.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Mehmet Kısal
Akhisarspor: Fatih, Lopes, Caner, Sissoko, Güray, Vrsajevic, Serginho, Onur, Josue, Barbosa, Bokila
Yedekler: Lukac, Bora, Eray, Onurcan, Manu, Larsson, Regattin, Ali Kaan, İlke, Kadir
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Fenerbahçe: Harun, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Isla, Barış, Mehmet Ekici, Slimani
Yedekler: Berke, İsmail, Mahsun, Reyes, Benzia, Batuhan, Yiğithan, Erten
Teknik Direktör: Erwin Koeman
Gol: Bokila (dk. 26) (Akhisarspor)
Sarı kart: Barbosa (Akhisarspor)