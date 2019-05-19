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Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 1 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 33.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Akhisarspor, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada Kravets'in ara pasıyla bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Deniz'in ceza sahası içi sağ çaprazdan orta şut karışımı vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.


19. dakikada Akhisarspor atağında Barbosa'nın ara pasıyla müsait pozisyonda topla buluşan Eray'ın ceza sahası yayının hemen sağından yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden dışarıya gitti.


23. dakikada Şamil savunmanın arkasına attığı pasta ceza sahası içerisinde topla buluşan Chery'nin kaleci Fatih'i de geçerek kaleye gönderdiği topu son anda çizgi üzerinde Caner kornere çeldi.


38. dakikada Kadir'in ceza sahası içi solundan yerden ortaladığı topa altıpas içerisinde Regattin'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0


40. dakikada Akhisarspor atağında Barbosa'nın ceza sahası dışı hafif sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Muammer, son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Stat: Spor Toto Akhisar


Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Esat Sancaktar, Murat Ergin Gözütok


Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Musa, Caner, Kadir, Rotman, Serginho, Regattin, Eray, Barbosa, Cikalleshi


Yedekler: Halil, Aykut, Sissoko, Manu, Bokila, Zeki, Ali Kaan, İlke, Doğukan


Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu


İstikbal Mobilya Kayserispor: Muammer, Levent, Kucher, Sakıb, Tiago Lopes, Hüseyin, Şamil, Deniz, Chery, Nurettin, Kravets


Yedekler: Vedat, Asamoah, Emre, Varela, Hakan, Adem, Mert


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Gol: Regattin (dk. 38) (Akhisarspor)


Sarı kart: Tiago Lopes (İstikbal Mobilya Kayserispor)

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