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Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 1 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 26.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Akhisarspor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada Hajradinovic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Lukac son anda kornere çeldi.


7. dakikada sağ kanatta paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Popov'un içeriye ortaladığı topa altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


18. dakikada Pavelka'nın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Popov'un gelişine sert şutunda kaleci Lukac, üzerine gelen meşin yuvarlağı tokatlayarak uzaklaştırdı.


32. dakikada Bokila'nın ara pasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren Manu'nun dar açından kaleye gönderdiği top, kaleci Ramazan'ın kapattığı köşeden filelere gitti. 1-1


38. dakikada Kasımpaşa atağında kısa paslarla ceza sahası içerisine giren Popov'un ortaladığı topa altıpas çizgisi üzerinde yükselen Koita'nın kafa vuruşunda top az farkla kale direğinin yanından auta çıktı.



Stat: Spor Toto Akhisar


Hakemler: Halis Özkahya, Erdinç Sezertam, Serdar Diyadin


Akhisarspor: Lukac, Zeki, Caner, Lopes, Kadir, Serginho, Rotman, Sissoko, Barbosa, Manu, Bokila


Yedekler: Halil, Vrsajevic, Bilal, Aykut, Eray Ataseven, Güray, Onur, Musa, Regattin


Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu


Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Khalili, Hajradinovic, Trezeguet, Koita


Yedekler: Eray Birniçan, Hasan, Perica, Karim Hafez, İlhan, Furkan, Uğurcan, Özgür, Azad, Heintz


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Goller: Koita (dk. 7) (Kasımpaşa), Manu (dk. 32) (Akhisarspor)

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