Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 2 - Bursaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 13.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Akhisarspor, sahasında Bursaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev Akhisarspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada rakip yarı alanı sol çaprazdan Barbosa'nın ortaladığı topu arka direkte Onur kafayla altıpas çizgisinin hemen gerisindeki arkadaşı Manu'nun önüne indirdi. Müsait pozisyondaki Manu, tek vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
32. dakikada Tunay'ın sağ çaprazdan ortaladığı topa altıpas çizgisinin üstünde iyi yükselen Ertuğrul'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından dışarı gitti.
37. dakikada Latovlevici'nin sağ çaprazda ceza sahası çizgisini hemen önünden kullandığı serbest vuruşta, barajı aşarak kaleye yönelen topu kaleci Fatih son anda yumruklayarak tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.
39. dakikada Akhisarspor atağında Lopes'in sağ kanattan ortaladığı topa altıpas çizgisinin hemen önünde iyi yükselen Onur'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
45+2. dakikada Tunay'ın sağ kanat son çizgiden ortaladığı topa altıpas içerisinde iyi yükselen Umut'un kafa vuruşunda top filelere gitti. 2-1
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Volkan Bayarslan, Alpaslan Dedeş, Yusuf Bozdoğan
Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Lopes, Kadir, Sissoko, Güray, Josue, Aykut, Onur, Barbosa Manu
Yedekler: Lukac, Eray, Onurcan, Bokila, Larsson, Regattin, Ali Kaan, Göksu, Serginho, Caner
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Bursaspor: Okan, Barış, Ertuğrul, Chedjou, Umut, Badji, Aytaç, Burak (Umut Nayır dk. 27), Saivet, Latovlevici, Tunay
Yedekler: Muhammed, Vergini, Yusuf, Furkan, Onur, Ramazan, Çağatay, Ali, Atanasov
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Goller: Manu (dk. 8), Onur (dk. 39) (Akhisarspor), Umut (dk. 45+2) (Bursaspor)
Sarı kart: Latovlevici (Bursaspor)