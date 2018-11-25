Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 2 - Bursaspor: 4 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 13.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Akhisarspor, sahasında ağırladığı Bursaspor'a 4-2 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Josue'nin sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza sahası içerisinde Manu'nun vuruşunda çizgi üzerinde Umut, son anda meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
65. dakikada sağ kanatta Saivet'in ara pasına hareketlenen Umut Nayir'ın ceza sahası içerisinde dar açıdan yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 2-2
73. dakikada Latovlevici'nin sol kanattan kesme ortasında penaltı noktası yakınlarında Umut Nayir'in kafa vuruşunda top az farkla kale direğinin yanından dışarıya çıktı.
75. dakikada Aytaç'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içerisinde Chedjou'nun kafa vuruşunda kaleci Fatih son anda uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı. Pozisyonun devamında oluşan karambolde çizgi üzerinde kalan topu Akhisarspor savunması güçlükle uzaklaştırdı.
85. dakikada sağ kanattan Aytaç'ın kullandığı köşe vuruşunda savunmada Caner'in uzaklaştırdığı topa Latovlevici'nin ceza sahası dışından bekletmeden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3
87. dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında Onur'un pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Güray'ın vuruşunda Bursaspor kaptanı Ertuğrul son anda çizgi üzerinden topu çıkardı.
90+4.dakikada Bursaspor atağında sol kanattan ceza sahası içerisine giren Chedjou'nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Fatih, meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Ramazan'ın ceza sahası içerisinden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-4
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Volkan Bayarslan, Alpaslan Dedeş, Yusuf Bozdoğan
Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic (Caner dk. 74), Lopes, Kadir (Serginho dk. 70), Sissoko, Güray, Josue, Aykut (Regattin dk. 87 ?), Onur, Barbosa, Manu
Yedekler: Lukac, Eray, Onurcan, Bokila, Larsson, Ali Kaan, Göksu
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Bursaspor: Okan, Barış, Ertuğrul, Chedjou, Cengiz Umut, Badji, Aytaç, Burak (Umut Nayir dk. 27), Saivet (Ramazan dk. 90+2 ?), Latovlevici, Tunay (Yusuf dk. 89 ?)
Yedekler: Muhammed, Vergini, Furkan, Onur, Ramazan, Çağatay, Ali, Atanasov
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Goller: Manu (dk. 8), Onur (dk. 39) (Akhisarspor), Umut Nayir (dk. 45+2 ve 65), Latovlevici (dk. 85), Ramazan (dk. 90+4) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Latovlevici, Ertuğrul (Bursaspor)