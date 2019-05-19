Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 2 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Akhisarspor, sahasında ağırladığı İstikbal Mobilya Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Tiago Lopes'in sağ kanattan ortaladığı topa altıpas çizgisinin üzerinde iyi yükselen Gyan'ın kafa vuruşunda top az farkla direğin yanından auta gitti.

52. dakikada Akhisarspor atağında sağ kanattan hızla ceza sahası içerisine giren Serginho'nun dar açıdan sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

53. dakikada Akhisarspor savunması içerisinde oluşan karambolde topu önünde bulan Kravets'in çektiği şut yan kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

60. dakikada sol kanattan Barbosa'nın pasında ceza yayı üzerindeki Cikalleshi bekletmeden topu arkadaşı Serginho'nun önüne bıraktı. Bu oyuncunun gelişine sert vuruşunda top direğin hemen üstünden auta gitti.

61. dakikada Sakıb'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topa sahip olan Kravets'in yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih'in yanından ağlarla buluştu. 1-1

80. dakikada Barbosa'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Manu, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içi sol çaprazdan yerden sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

83. dakikada Tiago Lopes'in sağ kanattan ortaladığı topa penaltı noktası üzerinde Gyan'ın şık vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

84. dakikada Barbosa'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topa sahip olan Sissoko'nun vuruşunda kaleci Muammer meşin yuvarlağı çeldi. Bir kez daha topu önüne alan Sissoko'nun şutunda meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

85. dakikada Chery'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye gönderdiği top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

90+3. dakikada Kayserispor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Akhisarspor savunmasının uzaklaştıramadığı top, penaltı noktası yakınlarında Kucher'in önünde kaldı. Kucher'in sert şutunda meşin yuvarlak altıpas içerisinde Gyan'a çarparak ağlarla buluştu. 2-2

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Esat Sancaktar, Murat Ergin Gözütok

Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Musa, Caner, Kadir, Rotman, Serginho, Regattin (Manu dk. 69), Eray (Sissoko dk. 65), Barbosa, Cikalleshi (Bokila dk. 89 ?)

Yedekler: Halil, Aykut, Zeki, Ali Kaan, İlke, Doğukan

Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu

İstikbal Mobilya Kayserispor: Muammer, Levent, Kucher, Sakıb (Emre dk. 86 ?), Tiago Lopes, Hüseyin (Gyan dk. 46), Şamil, Deniz, Chery, Nurettin (Varela dk. 78), Kravets

Yedekler: Vedat, Hakan, Adem, Mert

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Regattin (dk. 38), Manu (dk. 80) (Akhisarspor), Kravets (dk. 61), Gyan (dk. 90 +3) (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Sarı kartlar: Tiago Lopes, Kucher, Levent (İstikbal Mobilya Kayserispor), Musa, Manu, Serginho (Akhisarspor)