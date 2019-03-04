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Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 24.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Akhisarspor, sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


65. dakikada Akhisarspor'da Barbosa'nın geri pasında kaleci Lukac, önündeki rakibi Baiano'yu geçmek isterken meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 0-1


74. dakikada Akhisarspor atağında Bokila'nin pasında ceza sahası içerisinde Onur topu bekletmeden arkadaşı Zeki'nin önüne bıraktı. Ceza sahası içi sağ çaprazdan Zeki'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1


77. dakikada Akhisarspor kontratağında Barbosa'nın sol kanattan yerden pasında rakip ceza yayının içerisinde topla buluşan Bilal'ın düzgün sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1


87. dakikada Akhisarspor'da Zeki'nin rakip ceza yayının yaklaşık 2 metre gerisinden kullandığı serbest vuruşta barajı aşan top bir kez daha filelerle buluştu. 3-1



Stat: Spor Toto Akhisar


Hakemler: Serkan Tokat, Kemal Yılmaz, Mustafa Sönmez


Akhisarspor: Lukac, Zeki, Caner, Cocalic, Kadir, Sissoko (Bilal dk. 68), Serginho, Onur (Vrsajevic dk. 84 ?), Josue (Rotman dk. 64), Barbosa, Bokila


Yedekler: Halil, Aykut, Musa, Regattin


Teknik Direktör: Cem Kavçak


Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Baiano, Caulker, Tzavellas, Welinton, Ozan (Cenk Ahmet dk. 82), Ceyhun (Hasan dk. 89 ?), Villafanez (Sackey dk. 64), Efecan, Campos, Sural


Yedekler: Ufuk, Taha, Hakan


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Goller: Lukac (dk. 65 k.k.) (Aytemiz Alanyaspor), Zeki (dk. 74 ve 87), Bilal (dk. 77) (Akhisarspor)


Sarı kartlar: Ceyhun, Campos (Aytemiz Alanyaspor), Rotman (Akhisarspor)

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