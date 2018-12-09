Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 3 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla 14 puanda kalan sarı-lacivertli ekip 16. sıraya gerilerken, Akhisarspor ise 16 puanla 13. sıraya yükseldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Serginho'nun ara pasıyla topla buluşan Onur'un ceza sahası içi sağ çaprazda müsait pozisyonda yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

68. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

72. dakikada Fenerbahçe atağında ceza sahası içi sol çaprazda Hasan Ali'nin şutunda top savunmaya çarparak penaltı noktası yakınlarındaki Mehmet Ekici'nin önünde kaldı. Bu oyucunun sert şutunda meşin yuvarlak bir kez daha savunmaya çarparak kornere gitti.

78. dakikada Akhisarspor'un kontra atağında Manu'nun pasıyla rakip ceza sahası çizgisinin hemen önünde topla buluşan Josue'nin kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak yan kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

82. dakikada Güray'ın pasında Skrtel'in önünden kafayla topu önüne alan Manu'nun ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

87. dakikada Josue'nin rakip ceza sahası çizgisinin üzerinden kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan top yan ağlarda kaldı.

90+3.dakikada Josue'nin pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Regattin'in iki rakibinden sıyrıldıktan sonra kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Mehmet Kısal

Akhisarspor: Fatih, Lopes, Caner, Sissoko, Güray, Vrsajevic, Serginho, Onur (Regattin dk. 70), Josue, Barbosa (Kadir dk. 87), Bokila (Manu dk. 68)

Yedekler: Lukac, Bora, Eray, Onurcan, Larsson, Ali Kaan, İlke

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Fenerbahçe: Harun, Şener (Benzia dk. 57), Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal (İsmail dk. 78), Eljif Elmas, Isla, Barış, Mehmet Ekici, Slimani

Yedekler: Berke, Mahsun, Reyes, Batuhan, Yiğithan, Erten

Teknik Direktör: Erwin Koeman

Goller: Bokila (dk. 26), Manu (dk. 82), Regattin (dk. 90+3) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Barbosa, Josue (Akhisarspor), Benzia (Fenerbahçe)