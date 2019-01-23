Spor Toto Teşkilatı, Salihli'ye futbol sahası yapacak

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Salihli Belediyesi'nin başvurusu üzerine ilçeye bağlı Çaypınar ve Poyraz Mahallelerine sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapılmasına karar verdi. Kararın ardından Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik arasında sahaların yapımı için protokol imzalandı. Başkan Kayda, futbol sahası projesinin mahallelerdeki gençlere ve çocuklara modern tesislerde spor yapmalarına imkan sağlayacağını söyledi.

Protokolün Salihli'ye hayırlı olmasını dileyen Başkan Kayda “Cumhur İttifakı kapsamında Ankara'daki görüşmelerimiz meyvelerini vermeye başladı. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Çaypınar ve Poyraz Mahallelerimize sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapılmasına dair anlaşmayı imzaladık. Hizmetlerin Salihlimize kazandırılması konusunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç'e ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e teşekkür ederim” dedi.