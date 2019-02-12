Spor yapan aile sağlığına kavuştu

Manisa'da yaşayan Aşıcı ailesi, çocuklarını getirdikleri Kick Boks salonundaki eğitimlere özenince tüm aile üyeleri spora başladı. Spor sayesinde Baba Bilal Aşıcı, 2 ayda 130 kilodan 86 kiloya düşerek sağlığına kavuşurken, tüm aile birlikte spor yapmanın keyfini yaşıyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde spor salonuna kaydını yaptırdıkları oğullarına özenen 4 kişilik Aşıcı ailesi, birlikte yaptıkları spor ile örnek oldu. Özel bir fabrikada çalışan baba Bilal Aşıcı (43), her gün spor salonuna götürdüğü ilkokul 2. sınıf öğrencisi oğlu Doruk'un gelişimi fark etti. Aşırı kilolarından dolayı sağlık sorunları bulunan baba Bilal Aşıcı da Kick Boks eğitimi almaya başladı. 2 ayda 18 idman yapan baba Aşıcı, 130 kilodan 86'ya düştü. Baba Bilal Aşıcı'daki değişimin ardından anne Gülşen Aşıcı, kızı Irmak ile beraber, eşi ve çocuğuna eşlik etmeye başladı. Haftanın 3 günü spor salonuna giderek, antrenör Selahattin Akay eşliğinde çalışan aile, spor sonrası hayatlarında değişimler yaşandığını ve mutlu olduklarını söyledi.

“Spor her yaşta yapılmalı”

Baba Bilal Aşıcı, sporun yaşının olmadığını ve herkese tavsiye ettiğini belirterek, "Ben ilk başta oğlumu getirdim. Sporun çok güzel olduğunu görünce, oğlumda gelişmeler gördüm. Aşırı kilolarımdan dolayı sağlık sorunlarım vardı. Bu nedenle bende spora başladım. Şu an sporla birlikte 130 kilodan 86 kiloya kadar düştüm. Ailem de özenince, ailece birlikte spor yapmaya başladık. Herkes çok şaşırdı. Çok güzel bir duygu. Herkese tavsiye ederim. Yaşın hiçbir önemi yok. Spor her yaşta yapılmalı” dedi.

“Aile yaşamımız daha iyi oldu”

Sporla birlikte sağlığının da düzeldiğini kaydeden baba Aşıcı, "Haftanın 3 günü spor yapıyoruz. Ortalama 1 buçuk saat çalışıyoruz. Hiçbir stres kalmıyor. Bütün stresimizi burada atıyoruz. Aile yaşamımız daha iyi oldu. Her şey böyle başladı böyle gayet de güzel gidiyor. 18 idman yaptık. Bu da yaklaşık 2 ay yapıyor. 2 ayda 44 kilo verdim” diye konuştu.

8 yaşındaki Doruk Aşıcı ise spor yaparken ailesinin yanında olmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Minik Aşıcı, hedefinin dünya şampiyonu olmak olduğunu belirterek "Hocamı seviyorum dünya şampiyonu olmak istiyorum. Burada olmak benim için çok güzel bir duygu. Annem, babam ve ablam ile birlikte buradayız. İlk ben başladım sonra ailem başladı. Birlikte burada spor yapıyoruz. Çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.

Akay Fight Arena Spor Salonu Kick Boks antrenörü Selahattin Akay, "Aile ile bundan 5 ay önce küçük oğulları Doruk sayesinde buraya geldikleri için tanıştık. Doruk başladıktan sonra çocuktaki gelişmeleri gören babası da spora başladı. Baba kiloluydu. 130 kilodan 86 kiloya düştü. Kilo vermeye devam ediyor. Anne ve abla da başladı. Şu an da ailece bir örnek teşkil ediyorlar. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.