STK başkanlarından Turgutluspor'a destek

Lig'de mücadele eden Turgutlusporlu futbolcu ve yöneticiler antrenmanda ilçedeki sivil toplum kuruluşları başkanlarının ziyaretiyle moral buldu.

Turgutlu'daki sivil toplum kuruluşları başkanları, Turgutluspor'un bugün yaptığı antrenmanı ziyaret etti. Ziyarette Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan ve yöneticiler de yer aldı. Takıma yarın oynayacakları Etimesgut Belediyespor karşısında başarılar dileyen STK başkanları, takıma tatlı ikramında bulundu. STK başkanlarına nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan, “STK başkanlarına, ziyaretleri için teşekkür ederim. Bu ziyaret bize büyük moral vermiştir. Gün birlik olma günüdür. Bu ziyaretler bizim ne kadar büyük bir aile olduğumuzun göstergesidir. Ziyarete gelen tüm başkanlarımıza şahsım, yönetici arkadaşlarım ve kulübüm adına teşekkür ederim.” dedi.

Ziyarette konuşan STK başkanları, yarın oynanacak olan Etimesgut Belediyespor maçında takıma başarı dilerken, her zaman takımın arkasında olduklarını belirtti.