Su basan mahalleler dezenfekte ediliyor

Geçtiğimiz hafta son 20 yıldaki en büyük su baskınlarının yaşandığı Manisa'da sorunları minimize etmek için harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, dört koldan önemli çalışmalar yürüttü. Yağışların durması ve yüzeydeki suların azalmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı da su baskınlarının yaşandığı mahallelerde herhangi bir sağlık sorunu yaşanmaması için dezenfektan uygulamasını başlattı.

Şehzadeler ilçesine bağlı Akpınar ve Kazım Karabekir Mahallelerinde yapılan uygulamalar esnasında ekiplere eşlik eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, afetin yaşandığı diğer mahallelerde de uygulamanın yapılacağını söyledi. Mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Akbaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların sağlığı ve refahı için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Geçtiğimiz hafta Manisa'da etkili olan yağışlar, şehrin merkezinde çeşitli mahallelerde su baskınları ve taşkınların oluşmasına yol açtı. Bu süreçte Manisa Valiliği nezdinde kurulan kriz merkezine tüm ekipleri ile entegre olan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların mağdur olmaması için dört koldan çalışmalarını sürdürdü. Yağışın azalması ve bir nebze geriye çekilmesinin ardından su baskınları yaşanan noktalarda sağlık problemlerinin yaşanmaması için Sağlık İşleri Daire Başkanlığı harekete geçti ve dezenfektan çalışmalarına başladı. Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş da, Haşere ile Mücadele Ekipleri Şube Müdürü Firuze Ak ile birlikte uygulama yapılan mahalleleri ziyaret etti. Haşere ile Mücadele Ekiplerinin Akpınar Mahallesi ve Kazım Karabekir Mahallesinde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, “Geçtiğimiz hafta uzun yıllardır Manisa'ya düşmeyen miktarda yağışla karşılaştık. Bu yağışlar muhtelif mahallelerde su birikintileri ve sele neden oldu. Büyükşehirimiz ve MASKİ'nin gerçekleştirdiği gerekli müdahalelerden sonra Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı olarak biz de dezenfektan uygulamasına başladık. Herhangi bir enfeksiyon riskine karşı vatandaşımızın sağlığını korumayı amaçlıyoruz. Bu türde baskın olan tüm mahallelerde bu çalışmayı yapacağız. Vatandaşımızın sağlığı mutluluğu ve refahı için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Görevimizi itinayla sürdüreceğiz” diye konuştu.

Vatandaşları bilgilendirdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, dezenfektan uygulamalarının yapıldığı Akpınar ve Kazım Karabekir Mahalle Muhtarları ile görüştükten sonra, çalışmanın yapıldığı alanları da inceledi. İncelemeleri esnasında vatandaşlarla sohbet eden ve geçmiş olsun dileklerini ileten Akbaş, ana arterlerde başlayan ilaçlama çalışmalarının artarak devam edeceğini ve sağlık sorunları yaşanmaması için detaylı bir şekilde programlama yapılacağını dile getirdi. Afetin yaşandığı bölgelerde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün incelemelerde bulunduğunu ve yapılması gereken çalışmalar konusunda talimatlar verdiğini aktaran Akbaş, Sağlık İşleri Dairesi olarak bundan sonraki süreçte gerekli ilaçlamaların itinayla yapılacağının altını çizdi.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, mahalle ziyaretlerinde çocukları da ihmal etmedi. Çocuklara çikolata armağan eden Akbaş, mahallede oyun oynadıkları alanlarda dikkatli olmaları gerektiği yönünde uyarılarda da bulundu.