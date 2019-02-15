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Su basan ovada balıkçıl göçmen kuşlar ava çıktı

Manisa’da etkili olan sağanak sonrası su basan tarlaları sulak alan sanan göçmen balıkçıl kuşlar ava çıktı.

Manisa'da etkili olan sağanak sonrası su basan tarlaları sulak alan sanan göçmen balıkçıl kuşlar ava çıktı.


Manisa'da etkili olan sağanak yağışlar sonrası birçok ekili alan sular altında kaldı. Manisa Ovası'nın büyük bir bölümü su altında kalırken Şehzadeler ilçesine bağlı Hamzabeyli ve Hacihaliller mahalleleri arasındaki kısımda göçmen balıkçıl kuşların su basan ovada avlanmaya çalıştıkları görüldü.

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