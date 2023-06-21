Su baskını yaşayan Akhisar'da ekiplerin çalışması takdir topladı

Yaşanan sel felaketinin izlerinin silinmesi için ilçede çalışmalar son sürat devam ederken Akhisarlı vatandaşlar da Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğüne yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Geçtiğimiz günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı sağanak yağış uyarısının ardından Akhisar ilçesinde bazı noktalarda su taşkınları yaşandı. 300'den fazla ihbar alınan aralarında Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinin de bulunduğu binalarda Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ MAKOM ekipleri de teyakkuza geçerek su taşkınlarına 242 personel ve 71 araç ve iş makinası ile müdahale etti. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay da ilçeye giderek yürütülen çalışmaları yakından takip etti. Ekipler, aşırı yağışın yaşandığı andan itibaren sel felaketinin izlerinin silinmesi için bölgede mesaisini aralıksız sürdürürken Akhisarlı vatandaşlar da Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'ne yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

"İlgilenilmeseydi hala suyun içindeydik"

Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinden Kadir Boztaş, “Yaşanan doğal afet nedeniyle evim zarar gördü. Sağ olsun Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ görevlileri alo dediğimde geldiler. Evimi basan suyun tahliyesi noktasında yardımda bulundular. Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız yardımcı oldular. Allah onlardan razı olsun. Suyun içinden kurtulmuş vaziyetteyiz. İlgilenmemiş olsalardı hala suyun içindeydik. Elinden geleni yaptılar. Allah razı olsun” dedi.

"MASKİ'den çok memnunuz"

Ragıbbey Mahalle sakinlerinden Necati Adagülü, “Evin altında depolarımız vardı, sel suları nedeniyle eşyalarımız zarar gördü. ALO 185'i arayınca hemen müdahale ettiler. MASKİ'den çok memnunuz. İyi ki varlar. Yoksa biz kendi kendimize hiçbir şey yapamazdık. Allah razı olsun devletimizden, Büyükşehir Belediyemizden ve MASKİ'den. Akhisar büyük bir afet yaşadı. Allah beterinden korusun” ifadelerini kullandı.

"Sorunumuzu kısa sürede hallettiler"

Kethüda Mahalle sakinlerinden Semra Şen, “Sel felaketinden dolayı bodrum katımızı su bastı. Ekiplere haber verdik hemen geldiler. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri hemen müdahale ederek, sorunumuzu kısa sürede hallettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz bizimle ilgilendikleri için” diye konuştu.

"Hizmet yapıyorlar"

Hacıishak Mahalle sakinlerinden Dursun İbiş, “Bir afet yaşadık, sağ olsun vali bey, belediye başkanımız, AFAD hepsi geldiler. En kısa zamanda da yaralarımızın sarılmasını istiyoruz. Evlerimiz su altında kaldı. Sağ olsunlar geldiler, hizmet yapıyorlar. Bütün çalışanlara, valimize, kaymakamımıza, belediye başkanımıza saygılar sunuyorum” dedi.