Su hattından 4 metrelik ağaç kökü çıktı

Manisa 'nın Gördes ilçesine bağlı Dutluca Mahallesinde su kesintilerinin artması üzerine kaynak başında bakım çalışması gerçekleştiren MASKİ ekipleri, içme suyu hattından 4 metrelik ağaç kökü çıkardı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'nın 17 ilçesine kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temin etmek üzere çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu amaçla, Gördes ilçesine bağlı Dutluca Mahallesinde mahalleye içme suyu sağlayan kaynak başı temizliği sırasında 4 metrelik ağaç kökü çıkarıldı. Mahallede yaşanan su kesintilerinden dolayı muhtar talebi üzerine gerçekleştirilen içme suyu kaynak başı temizlik ve bakım çalışmaları esnasında halk arasında kunduz adı verilen ağaç kökü MASKİ personeli tarafından hattan çıkarıldı. Yapılan çalışmanın ardından mahalleye daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temin edildi.

Dutluca Mahalle Muhtarı Osman Efe, “Mahallemizin içme suyunu evlerimize ulaştıran cazibeli hattımızda ara ara sıkıntı yaşıyorduk. Suyumuzda kesinti meydana geliyordu. Bu sıkıntımızı MASKİ yetkilileri ile paylaştık. Hemen kaynak başı temizlik ve bakım çalışmalarını gerçekleştirdiler. MASKİ yetkililerinin çalışması sırasında kaynak başında 4 metrelik ağaç kökü çıktı. Mahalleli olarak çok şaşırdık. Tıkanmış borularımızı yenileyerek bakımlarını yapan MASKİ sayesinde daha kesintisiz ve sağlıklı suya kavuştuk. Tüm hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürümüz Şehnaz Başaran'a teşekkür eder, selamlarımızı iletiriz” dedi.