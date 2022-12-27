Su sıkıntısı yaşayan mahalleyi sevindiren sondaj

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesinde yaşanan su sıkıntısını sona erdirecek daha verimli içme suyu sondaj çalışması tamamlandı. Sondajdan alınan numunelerin olumlu çıkması halinde mahalleye kesintisiz su verilebilmesi için çalışmaya başlanacak.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesine daha verimli su ulaştırmak adına başladığı sondaj çalışmalarını tamamladı. Yeni sondaj çalışmasında yeterli suya ulaşıldığı ve numune alınarak teste gönderildiği açıklandı. Son yıllarda hızla nüfusu artan mahallede içme suyu yeterli gelmediği için sık sık kesintilerin yaşandığı mahallenin mağduriyeti de yapılan çalışma ile giderilmiş olacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. MASKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Yunusemre ilçesine bağlı Çamlıca mahallesine ulaşan suyun daha verimli ve kesintisiz olmasını sağlamak amacıyla yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak için başlatılan sondaj çalışmaları tamamlandı. Sondaj çalışmalarını İçme Suyu Dairesi Başkanlığından Şube Müdürü İlker Kılıç da takip etti. Alınan numune teste gönderildi ve sonuçlar bekleniyor. Olumlu sonuç alındığı takdirde, mahalleye daha verimli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına gerekli bağlantı yapılması amacıyla proje çalışmalarına başlanacak.

Muhtar Çetinkaya: “Su çıkarıldı sorunumuz çözülecek”

Mahalle muhtarı Mevlüt Çetinkaya, “Mahallemizin su sorununu çözmek amacıyla MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından sondaj çalışması yapıldı ve su çıkarıldı. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün olmak üzere emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.