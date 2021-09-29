Su şişelerinden sahte rakı çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 79 litre sahte rakı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak içki getiren, imalatını yapan ve satan şahıslara yönelik yapmış oldukları çalışmalar kapsamında C.K.'ya (63) ait ikamete operasyon yaptı. Alınan arama kararına istinaden ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada çeşitli miktarlardaki su şişeleri ile varil ve bidonda toplam 79 litre sahte rakı ele geçirildi.

Sahre rakılara el konulurken, şüpheli C.K. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.