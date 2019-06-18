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Suç makinesi Turgutlu'da yakalandı

Turgutlu’da hakkında 36 suçtan yakalama kararı bulunan yaşlı adam gözaltına alındı.

Turgutlu'da hakkında 36 suçtan yakalama kararı bulunan yaşlı adam gözaltına alındı.


Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro ekipleri, hakkında 36 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan 63 yaşındaki S.I.'nın Turgutlu ilçesinde olduğunu belirledi. S.I. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. S.I.'nın, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık, banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık, serbest meslek sahibi kişileri dolandırıcılığı ve mala zarar verme suçlarından arandığı öğrenildi.


Öte yandan S.I.'nın Manisa, Ankara, Alaşehir, Biga, Bursa, Denizli, Gaziosmanpaşa, İzmir, İstanbul, Karşıyaka, Kemalpaşa, Küçükçekmece, Salihli, Turgutlu Sulh Ceza Hakimliklerince ve Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

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