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Suçüstü yakalanan kablo hırsızları tutuklandı

Manisa’nın Kula ilçesinde kablo hırsızlığı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde kablo hırsızlığı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde gelen bir ihbarı değerlendiren Gökçeören Jandarma Komutanlığı, Yağbastı ve Kenger Mahallelerine düzenledikleri operasyonda kabloları çalan 3 kişiyi kablolar ile birlikte suçüstü yakaladı. Olay yerinde gözaltına alınan şahıslar Ş.A.E., A.H ve A.B., Gökçeören Jandarma Komutanlığında yapılan sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Kula Cumhuriyet Başsavcılığında mahkemeye çıkarılan Ş.A.E., A.H. ve A.B. mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şahıslar, Kula Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kula Cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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