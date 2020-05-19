Sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Alaşehir'in Yeniköy Mahallesinde sulama kanalına düşen inek, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından kurtarıldı. Uzun uğraşlar sonrası kanaldan çıkarılan inek, itfaiye ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliği için özveriyle çalışan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, bu kez Alaşehir'in Yeniköy Mahallesi'nde, sulama kanalında mahsur kalan inek için seferber oldu. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, uzun uğraşlar sonrası ineği kanaldan çıkardı. Boğulmaktan kurtarılan inek, daha sonra sahibine teslim edildi.