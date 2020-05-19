İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Alaşehir’in Yeniköy Mahallesinde sulama kanalına düşen inek, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından kurtarıldı.

Alaşehir'in Yeniköy Mahallesinde sulama kanalına düşen inek, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından kurtarıldı. Uzun uğraşlar sonrası kanaldan çıkarılan inek, itfaiye ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.


Vatandaşların can ve mal güvenliği için özveriyle çalışan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, bu kez Alaşehir'in Yeniköy Mahallesi'nde, sulama kanalında mahsur kalan inek için seferber oldu. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, uzun uğraşlar sonrası ineği kanaldan çıkardı. Boğulmaktan kurtarılan inek, daha sonra sahibine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.