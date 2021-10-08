Sulama tesisi çalıştı, üretici bayram etti

Manisa il genelinde tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik önemli çalışmalar yürüten ve üreticilerin yanında olacak hizmetleri hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesine bağlı Gökçeahmet Mahallesi'nde sulama tesisini faaliyete aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Akhisar ilçesine bağlı Gökçeahmet Mahallesi'nde bulunan tarımsal sulama tesisinde başlattığı yenileme çalışmalarını tamamladı. Mevcut bulunan ancak geçen zamanda kullanılamaz hale gelen tesiste yapılan yenilemenin ardından tesisin aktif hale getirilmesi, Gökçeahmet Mahallesi sakinleri tarafından sevinçle karşılandı. Tesisten faydalanan Gökçeahmetli üreticiler, tesis için adadıkları kurbanlarını kestiler. “Bu pompalar çalışsın, bu tesis aktif hale gelsin kurban keseceğiz” şeklinde adak adayan üreticiler, kurbanlarını keserek, başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ve emeği geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi personellerine teşekkürlerini ilettiler.