Sulama tesisi yenilemesine Büyükşehir desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerdeki üreticilere destek vermek için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu kapsamda Kula ilçesine bağlı Kenger Mahallesinde faaliyet gösteren Kenger Sulama Kooperatifinin ortakları olan 110 üretici ailenin faydalanacağı tesise sulama hatlarının yenilenmesinde kullanılmak üzere 250 metre 315 mm/16 atü PVC boru ve ek parça desteği sağlandı. Kula Kenger Sulama Kooperatifi Başkanı boruların ve ek parçaların tesisleri için oldukça faydalı olacağını ifade ederek, “Senelerce uğraşmama rağmen hiçbir idareden bir muhatap bulamadım ancak 10 gün kadar önce Büyükşehir sesimi duydu ve şu anda bu yardımı alıyorum. Verilen bu borular için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta da “Yaşanan Covid-19 pandemi sürecinde tarımsal üretimin oldukça önem arz ediyor. Tarımsal devamlılığının sağlanması için kooperatif ve üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Evde kal Manisa, çiftçilerimiz üretime, biz çiftçilerimize destek olmaya devam ediyoruz” dedi.