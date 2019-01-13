Sular altında kalan Manisa Ovası drone ile görüntülendi

Son 20 yılın en kuvvetli yağışlarını yaşayan ve metrekareye 203 kilogram yağmurun düştüğü Manisa'da bugün yağışların dinmesi ile yaralar sarılmaya başlandı. Drone ile görüntülenen Manisa Ovası tamamen sular altında kalırken, selin vurduğu Spil Mahallesi'ndeki çalışmalarda bir iş makinesi sulara gömüldü. Sular altında kalan bağ evlerinde de yüzlerce hayvan kurtarılmayı bekliyor.

Manisa'da 3 gün boyunca devam eden aşırı yağış nedeniyle oluşan su taşkınları sonrası tüm ekipler seferber oldu. Yunusemre ilçesine bağlı Spil Mahallesi ve Şehzadeler ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'ndeki sulama kanallarının taşması ile çok sayıda ev sular altında kaldı. Çok sayıda vatandaşın tahliye edildiği mahallelerde bugün dinen yağmuru fırsat bilen ekipler yaraları sarmaya çalışırken, vatandaşlar da kendi imkanlarıyla su altında kalan evlerinde temizlik çalışması yapıyor. Spil Mahallesi'nde patlayan sulama kanalına müdahale ederek onaran iş makinelerinden biri çamura saplanırken, taşan Gediz Nehri'nin çevresindeki tarım arazileri ise tamamen su altında kaldı. Bağ evlerinde bulunan çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvan kurtarılmayı beklerken, vatandaşlar traktörle bağ evlerine ulaşmaya çalışıyor.

Birçok evin sulama kanalından gelen sel sularıyla kullanılmaz hale gediği Yunusemre ilçesinin Spil Mahallesi sakinlerinden Ferhat Yiğit, “Su gelince evlerin önüne kömür yığdık. O da işe yaramadı ve sular içeri girdi. Su gelmeye başlayınca halıları toplamaya başladık. Ne yaptıysak suyun önünü kesemedik. Çatıya çıkıp çatının üzerine çadır kurduk. Bir türlü suyu önleyemedik. Belediyelere haber verdik durumu. Belediye ekipleri kapının önündeki suları çekmeye başladı. Biz de kovalarla suyu boşaltmaya çalıştık. Allah'a şükür çok büyük bir zayiatımız yok eşyalar dışında. Devlet hemen yardım etti, sağ olsunlar kömür getirdiler. Allah'tan gelen bir şey sonuçta. Tavanlarımız şişti, çökmeye başladı” dedi.

“Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadık”

Şehzadeler ilçesine bağlı Veziroğlu Mahallesi'nde Gediz Nehri kenarında bağ evi bulunan Muvaffak Örülüer, “Burada çiftlik evimiz var. Her yer sular altında. Arkadaşlarım traktörle hayvanları kurtarmak için gitti. Daha önce hiç böyle bir durumla karşılaşmadık. Büyüklerimize sorduğumuzda en son 1999 yılında böyle bir su baskını olduğunu öğrendik” diye konuştu.

“1981 ve 1999 yılında da aynı su baskını oldu”

Bağ evine ulaşımı traktörle sağlayabilen ve 3 gündür elektriklerin olmaması nedeniyle hayvanlarının büyük tehlike altında olduğunu kaydeden çiftçilerden Nihat Karaca ise şunları söyledi:

“Birkaç kez su baskını yaşadık ama bu seneki kadar kuvvetlisini görmedik. 4-5 senedir Gediz'in temizlenmesiyle birlikte rahat etmiştik fakat Gediz'in dolmasıyla birlikte aynı tehlikeyi yaşamaktayız. Biran evvel bizim görüşümüze göre Gediz Köprüsü'nden aşağısının tekrar temizlenip açılması gerekiyor. Gediz'in kenarındaki istinat duvarlarının bazı yerlerde açılıp ana yatağından çıkarak ovaya dağılmasıyla beraber bu sel durumunu çekiyoruz. Bunun biran evvel düzelmesini istiyoruz. 3 günden beri rezillik içinde kaldık. Gece gündüz elektriğimiz kesildi. Bir yandan hayvanlarımız soğuk suyun içinde, hayvanlarımıza su veremiyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. En son 1999 yılında böyle bir durum yaşamıştık. Daha önce de 1981 yılında sel baskını olmuştu. Şimdi de 2019 yılında böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Hayvanlarımız soğuk kar suyunun içinde kaldı. Hayvanlarımız tehlike içinde. Hayvanlar suyun içerisinde duruyor, başladılar öksürmeye. Su vereceğiz, elektriğimiz olmadığı için su veremiyoruz. Hayvanlar susuzluktan kar suyu, sel suyu içiyor. Hayvanların hepsi rahatsız oldu. Kimisi öksürüyor, kimisi ishal olmaya başladı. Bu durumun nasıl hakkından geleceğiz bilmiyoruz.”

Öte yandan su baskınlarından etkilenen 180 kişinin evlerinden tahliye edildiği bildirildi. Tahliye edilen 180 kişiden 35'inin Manisa Öğretmenevi ve Yunusemre Belediyesi Misafirhanesi'ne yerleştirildiği öğrenildi.