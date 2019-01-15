Sular altında kalan yola alternatif yol yapıldı

Saruhanlı'da iki gün önce etkili olan yağışta su seviyesi yükselen Gevenlik sulama göletinin taşması sonucu 5 mahalleye ulaşım sağlanan yolun sular altında kalmasından dolayı bölgede Saruhanlı Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir yol açıldı.

Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı yaptığı açıklamada, ilçede iki gün önce etkili olan yağmurda metrekareye 203 kilogram yağış düştüğünü, bu nedenle ilçenin çeşitli yerlerinde sel ve su baskınları meydana geldiğini belirtti.

Sarıçam Mahallesindeki Gevenlik sulama göletinin de taştığını, göletin kıyısından geçen Çaltepe, Sarısığırlı, Hatıplar, Şatırlar ve Aydınlar mahallelerine ulaşım sağlanan yolun sular altında kaldığını dile getiren Başkan Yaralı, bu mahallelere 3 gün süreyle farklı güzergahlardan ulaşımın sağlandığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Sarıçam istikametinden bu 5 mahallemize 3 gün süreyle ulaşım sağlanamadı. Bin 20 nüfusun ikamet ettiği beş mahallemizdeki vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için hemen çalışmalara başladık. Sular altında kalan yolun üstünden yeni bir yol açmaya başladık. Ekiplerimiz ve iş makinelerimiz gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştı. 2 gün içinde 1 kilometrelik yeni yol açtık. Üzerine malzeme döküp zemini sağlamlaştırdıktan sonra yolu ulaşıma açtık."

Başkan Yaralı, su baskını ile mücadele kapsamında Sarıçam'da sular altında kalan bir otomobil ile Yılmaz Mahallesinde bir motosikleti sudan kurtardıklarını, Büyükbelen'de ise 230 koyunun su altında kalmasını önlediklerini bildirdi. İshakçelebi ve Koyuncu mahallelerin çeşitli noktalarında biriken suları iş makineleri ile kanallara yönlendirilerek tahliye ettiklerini ifade eden Yaralı, su baskını nedeniyle zarar gören Büyükbelen yolunu ve şarampolleri temizleyerek ulaşımın güvenli hale gelmesini sağladıklarını, Sarısığırlı, Hatıplar, Aydınlar ve Şatırlar Mahallesine ulaşım sağlanan yolda temizlik ve düzenleme çalışması yaptıklarını, bölgedeki dere yataklarının tıkalı olan yerlerini temizlenerek su taşkını oluşmasını önlediklerini kaydetti.

Sarıçam Mahallesi Muhtarı Osman Kabaklıoğlu ise çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı ve belediye personeline teşekkür etti.

Saruhanlı'da iki gündür etkili olan yağışların yol açtığı su taşkınlarına karşı Saruhanlı Kaymakamlığı, Saruhanlı Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yoğun bir çalışma ortaya konuldu. Belediye ekipleri su baskınlarına karşı teyakkuz haline geçerek gelen ihbarlara anında müdahale edip vatandaşları mağduriyetini giderdi.