Sunta yüklü tur devrildi: 1 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde sunta yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücünün ağır yaralandığı kaza nedeniyle İzmir-Uşak karayolu uzun süre trafiğe kapalı kaldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde Halis Şener'in (49) kullandığı 42 AVK 88 plakalı sunta yüklü tır, İzmir-Uşak kara yolu peribacaları mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Tırın devrilmesiyle karayolu sunta parçalarıyla kaplanırken, kazada yaralanan tır şoförü Halis Şener olay yerine gelen 112 ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk tedavisinin ardından durumu ağır olan Şener daha sonra Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle İzmir-Uşak karayolu uzun süre trafiğe kapalı kalırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yola devrilen tır ve yoldaki suntaların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.