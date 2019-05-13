Süper Lig'e veda eden Akhisarspor'da hedef Ziraat Türkiye Kupası

Süper Lig'e veda eden Akhisarspor Ziraat Türkiye Kupası'na odaklanırken, Teknik Sorumlu Cem Kavçak, "Rakibimiz şampiyonluğa gittiği için ve kadro kalitesinden dolayı favori değil. Her iki takımın da şansı eşit" dedi.

Spor Toto Süper Lig'e 7 yıl sonra veda eden Akhisarspor'da Teknik Sorumlu Cem Kavçak, çarşamba günü Sivas'ta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesi açıklamalarda bulundu. 7 yıl sonra Süper Lig'den düştükleri için büyük üzüntü yaşadıklarını söyleyen Kavçak, “Süper Lig'de 7 yıldır gerek Ege'yi gerekse ilçemizi en iyi şekilde temsil ettik. Bu sezon şanssız bir şekilde lige veda ettik. Biz gerek camia gerekse takım olarak bunu hak etmedik. Ama bazen insanlar hak etmedikleri şeyleri yaşıyorlar. Biz de onu yaşadık. Bu sene artık bitti. Gelecek sezona daha umutla bakmamız için kendi kendimizi tartmamız ve şapkamızı önümüze koymamız gerekiyor. Gerekli dersleri çıkarıp yolumuza sağlam adımlarla ilerlememiz gerekiyor” diye konuştu.

Çarşamba günü oynanacak olan kupa finali hakkında da konuşan Kavçak, “Çarşamba günü Sivas'ta oynayacağımız bir kupa maçı var. Rakibimiz Galatasaray. Sezon başında Galatasaray'ı Süper Kupa'nın dışına iterek kupanın sahibi olmuştuk. Ligde de oynadığımız maçlar ortada. Kesinlikle iyi bir takıma karşı oynayacağız. Ama biz kendimizi daha şanslı görüyoruz. Çünkü rakip şampiyonluğa odaklanmış durumda ve hafta sonu rakibi ile ligde önemli bir maça çıkacak. Onun için biz daha rahatız ve kendimizi daha avantajlı görüyoruz” şeklinde konuştu.

Final maçlarının favorisinin olmadığını söyleyen Kavçak, “Finallerde ne olacağı belli olmuyor. Bunun birçok örneği var. Futbol sahada oynanıyor ve daha fazla inanan ve isteyen taraf hedefine ulaşıyor. Rakibimiz şampiyonluğa gittiği için ve kadro kalitesinden dolayı favori değil. Her iki takımın da şansı yarı yarıya eşit. Geçen sene bize şans tanınmadığı halede hem Ziraat Türkiye Kupasını hem de Süper Kupa'yı kazandık ve bunu bu sene de tekrarlamak istiyoruz. İnşallah da başaracağız ve bu sezon üzdüğümüz taraftarlarımızı bir nebze olsun mutlu edeceğiz” ifadelerini kullandı.