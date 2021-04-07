Şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üzerinde uyuşturucu yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışma yaptı. Şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üzerinde yapılan aramalarda 3 parça halinde 709,36 gram metamfetamin maddesi, 1 parça halinde 9,42 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 2 şüpheli buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.