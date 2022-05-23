İhlas Haber Ajansı

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Şüphe üzerine durdurulan şahıslardan uyuşturucu çıktı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu iki şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu iki şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.


Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri şüphe üzerine D.D. (22) ve İ.M.H.'yi (23) durdurdu. Ekipler şahısların üzerine yaptığı aramada 5 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 2 adet sentetik ecza maddesi ile 800 TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramalarda 4 gram esrar ile 2 adet sentetik ecza ele geçirilirken şahıslar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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