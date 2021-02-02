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Şüpheli araçtan 31 şişe kaçak içki çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta çeşitli markalarda 31 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta çeşitli markalarda 31 şişe kaçak içki ele geçirildi.


Sahte ve kaçak içkiye yönelik çalışma yürüten Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirliği ekipleri, şüphelendikleri S.Ş.(24) yönetimindeki aracı E95 karayolunda durdurdu. Araçta yapılan aramada çeşitli markalarda 17 şişe kaçak viski ve 14 şişe kaçak votka ele geçirildi.


Sürücü S.Ş. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek suçları kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.

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