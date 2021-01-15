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Şüpheli araçtan cinsel içerikli ürün çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta 243 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta 243 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Grup Amirliği ekipleri, cinsel içerikli ürün getiren, satışını ve dağıtımını yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada şüphe üzerine durdurulan Harun K.(43) idaresindeki 35 ACR 82 plakalı araçta arama yaptı. Yapılan aramada farklı markalarda 243 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.


Şüpheli şahsa “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek” suçundan yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

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