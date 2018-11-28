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Şüpheli araçtan kaçak içki çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçtan, damacana içerisinde 145 litre kaçak içki ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçtan, damacana içerisinde 145 litre kaçak içki ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sart Mahallesi'nde B.D. idaresindeki aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde su damacanalarında 75 litre kaçak viski ve 70 litre kaçak rakı ele geçirildi.


Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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