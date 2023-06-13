Sürekli su baskını yaşayan sanayi bölgesine neşter

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesinde Selvilitepe Mahallesi'nde yer alan Fatih Sanayi Sitesinde yeni açılan ticarethanelerin altyapı sıkıntısı çekmemesi için başladığı 1 kilometrelik ana kanalizasyon şebeke hattı döşeme çalışmasını tamamladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesi Fatih Sanayi Sitesinde ana kanalizasyon hattı döşeme çalışması yapıldı. Sanayi sitesindeki 1 kilometrelik hat döşeme çalışması ile yapımı devam eden ticarethaneler sağlıklı bir altyapı sistemine kavuştu. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Şahika Orhan da teknik ekip ve yüklenici firma yetkilileri ile birlikte sahada yer aldı. Yapılan çalışma nedeniyle MASKİ'ye teşekkürlerini ileten sanayi sitesi esnafı, altyapı konusunda sorun yaşamayacakları için memnuniyet duyduklarını ifade etti.

MASKİ, altyapı yatırımlarında hız kesmiyor

Kanalizasyon Daire Başkanı Cem Çöllü de, Turgutlu ilçesi Fatih Sanayi Sitesi geliştikçe altyapı yatırımlarına devam ettiklerini belirterek, “Ülke ekonomisine katkı sağlayacak yeni ticarethanelerin altyapı ihtiyacını karşılamak için kanalizasyon hattı döşeme çalışmasına hayat veriyoruz. Turgutlu'da Fatih Sanayi Sitesinde inşa edilen yeni ticarethaneler için 1 kilometrelik bir kanalizasyon hattı döşedik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Muhtar'dan Başkan Ergün'e teşekkür

Selvilitepe Mahalle Muhtarı Sait Kaya, “Sanayi sitemizin bu bölgesinde alt yapımız yoktu. Aşırı yağışlarda da bu bölgeden akan sular sanayimizin alt bölgesindeki iş yerlerine gidiyordu. Şu an yağmur suyu ve kanalizasyon bağlantıları yapılarak sıkıntımıza son verildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla hem esnafımız hem de bizler rahatlayacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Mahallemize ve Turgutlu'muza büyük yatırımlar yaptı” dedi.