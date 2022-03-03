Süreyya Tabiat Parkına kuş yuvaları yerleştirildi

Bölge Müdürlüğü ve Manisa Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Sevenler Dayanışma Derneği tarafından 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü dolayısıyla Süreyya Tabiat Parkı'nda ağaçlara kuş yuvaları konuşlandırıldı.

3 Mart'ı Dünya Yaban Hayatı Günü dolayısıyla Bölge Müdürlüğü ile Manisa Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Sevenler Dayanışma Derneği tarafından Süreyya Tabiat Parkı'nda ağaçlara kuşların soğuk kış günlerinde barınmaları, doğada üretimini ve üremesini daha kolay hale getirebilmek amacıyla kuş yuvası konuşlandırıldı. Etkinliğe ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından yaban hayatının özgün değerleri ve etrafında örülü yaşam ağının sürdürülebilir kalkınmaya ve insanların refahına sağladığı katkıya dikkat çekmek için 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü ilan edildi. Yunusemre Belediyesi olarak bizler de Süreyya Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe katkıda bulunduk. Belediye olarak doğayı ve can dostlarımızı korumak amacıyla etkinlik gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.