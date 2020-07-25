İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süs havuzunda tehlikeli serinlik

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor.


Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hava sıcaklığının 40 dereceyi gördüğü bu günlerde sıcaktan bunalan çocuklar, süs havuzlarına girerek serinliyor. Yasak ve tehlikeli olmasının yanı sıra çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki süs havuzuna giren çocuklar, elektrik hattı bulunan havuzda elektrik kaçağı olabileceği riskini umursamamaları dikkatlerden kaçmadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.