İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Susuzluğa dayanıklı bitkiler Manisa'yı renklendirecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Şehir Hastanesi yanında bulunan yaklaşık 3 bin metrekarelik bir alanda Güney Amerika kökenli Agave bitkisi ve Güney Afrika kökenli Kaz Ayağı bitkilerinin dikimini gerçekleştirdi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Manisa Şehir Hastanesi'nin yanında bulunan yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda ‘Kurakçıl Peyzaj Uygulaması' gerçekleştirdi. Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş da yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Göktaş, “Şehir Hastanesi'nin önünde 3 bin metrekareye yakın bir alan atıl durumdaydı. Burasını güzelleştirmek adına ve Şehir Hastenesi'nde yatan hastalarımızın moral ve motivasyonunu arttırmak adına bir peyzaj uygulamasına başladık. Bizim için önem arz eden bir peyzaj çalışması. Burada Güney Amerika kökenli Agave bitkisi ile Güney Afrika kökenli Kaz Ayağı bitkisini uyguluyoruz. İklim değişikliği ve küresel ısınmadan kaynaklı susuzluk problemi yaşıyoruz. Böylece buradaki su kullanımını diğer peyzaj uygulamalarına göre oldukça düşürmeyi hedefliyoruz. Yani kurakçıl peyzaj uygulamasında, özellikle yaz aylarında günde 2-3 kere yaptığımız sulamaktan ziyade haftada 2 kere sulama ile yetinebilecek olan bitkileri kullanıyoruz. Buradaki çalışmanın bir diğer özelliği de ifade ettiğimiz bitkiler için herhangi bir ücret ödemedik. Agave bitkisini kardeşleme yöntemiyle, Kaz Ayağı bitkisini de çelikleme yöntemiyle ürettik. Buradaki çalışmamızı halkımızın beğenisine sunacağız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.