Süt birliğinde Başkan Uysal güven tazeledi

Manisa'nın Kula ilçesinde Süt Üreticileri Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısında mevcut başkan Harun Uysal yeniden seçildi.

Kula Süt Üreticileri Birliği'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Kula Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ve Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Münir Altınbaş'ın divan başkanlığını yaptığı genel kurulda, yönetim kurulu ve denetim kurulu raporlarının okunması ve ibrasının ardından gündemdeki maddeler görüşülerek kabul edildi. Görüşmelerin yapılmasının ardından dilek ve temenniler bölümünde mevcut başkan Harun Uysal ve birliğe aday olan Ümit Özkara, genel kurula katılan üreticilere hitap etti.

Genel kurulda yapılan görüşmeler ve konuşmaların ardından seçime geçildi. Seçimde oy kullanan 718 üyeden 452'sinin oyunu alan mevcut Başkan Harun Uysal yeniden seçildi. Diğer aday Ümit Özkara 262 oy alırken, 4 oy ise geçersiz sayıldı.

Seçim sonuçlarının ardından güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen Harun Uysal, yaptığı konuşmada, bugüne kadar yaptıkları hizmetlerin bu günden sonra da katlanarak devam edeceğine vurgu yaparak, “ Bugün yaptığımız genel kurulumuza katılan tüm üreticilerimize ve diğer aday arkadaşımız Ümit Özkara'ya da teşekkür ediyorum. Seçim sonuçlarına göre beni yeniden bu birliğe başkan seçerek onurlandırdınız. Oy verenden de vermeyenden de Allah razı olsun. Bugüne kadar her üreticimize yaptığımız hizmetler, bugünden sonra da ayrım yapılmadan devam edecek. Tekrar herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan bir dizi ziyaretlerde bulunmak amacıyla Kula'ya gelen Ak Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, genel kurulu oy sayımı esnasında ziyaret ederek mevcut başkan Harun Uysal ve diğer aday Ümit Özkara'ya başarılar diledi. Milletvekili Aydemir, başka bir ilçede programı olmasından dolayı vatandaşları selamlayarak Kula'dan ayrıldı.

Kula Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Kula Süt Üreticileri Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Münir Altınbaş, Kula Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Millyetçi Hareket Partisi Kula Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tosun, Millet İttifakı İYİ Parti Kula Belediye Başkan Adayı Selim Aşkın, Ak Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, İyi Parti Kula İçe Başkanı Yakup Yılmaz, Ziraat Bankası Kula Şube Müdürü Özkan Canan, sivil toplum kuruluş başkanları ve üreticiler katıldı.