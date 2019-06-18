Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

Manisa'nın Selendi ilçesinde süt sağma makinesinden elektrik akımına kapılan bir kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi Emine Akkoç (33) evlerinin yakınında bulunan ahırdaki ineklerinden süt sağmak için süt sağma makinesini çalıştırdı. Akkoç, süt sağdığı sırada iddiaya göre makineden elektrik akımına kapıldı. Sağılan sütleri almak için ahıra gelen süt toplayıcısının durumu fark etmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Emine Akkoç'un hayatını kaybettiği öğrenildi. İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri olayın gerçekleştiği ahırda incelemelerde bulunurken soruşturma başlatıldı.

Emine Akkoç'un cesedi olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcılığının incelemesinin ardından toprağa verilecek.