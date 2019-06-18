İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

Manisa’nın Selendi ilçesinde süt sağma makinesinden elektrik akımına kapılan bir kadın hayatını kaybetti.

Manisa'nın Selendi ilçesinde süt sağma makinesinden elektrik akımına kapılan bir kadın hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi Emine Akkoç (33) evlerinin yakınında bulunan ahırdaki ineklerinden süt sağmak için süt sağma makinesini çalıştırdı. Akkoç, süt sağdığı sırada iddiaya göre makineden elektrik akımına kapıldı. Sağılan sütleri almak için ahıra gelen süt toplayıcısının durumu fark etmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Emine Akkoç'un hayatını kaybettiği öğrenildi. İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri olayın gerçekleştiği ahırda incelemelerde bulunurken soruşturma başlatıldı.


Emine Akkoç'un cesedi olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcılığının incelemesinin ardından toprağa verilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.