Süt sağarken elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti

Manisa'nın Selendi ilçesinde ineklerini sağmak için çalıştırdığı süt sağma makinesinden elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, dün sabah saat 07.30 sıralarında Selendi ilçesi Şehirlioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. 52 yaşındaki Mustafa Çelik, ineklerini sağmak için evinin yanındaki ahıra indi. İneklerini sağmak için çalıştırdığı süt sağma makinesindeki elektrik akımına kapılan Çelik, yere yığılarak eşine seslendi. Eşinin sesi üzerine ahıra inen Emine Çelik, eşini yerde hareketsiz şekilde görünce 112 ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, süt sağma makinesinde elektrik kaçağı olduğu ve elektrik akımına kapılan Çelik'in öldüğü belirlendi. Çelik'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Selendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otopsisi yapılan Çelik, ardından morgdan alınarak aile kabristanlığında toprağa verildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.