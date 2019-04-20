Süt üreticileri ve besiciler sektörün sorunlarını tartıştı

Manisa'nın Salihli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odasında (STSO) bir araya gelen büyükbaş hayvan, süt ve süt mamulleri üreticileri, sektörün sorunlarını tartıştı.

Salihli TSO, sektörel incelemelerinin 21.'sini büyükbaş hayvancılık sektörüne yönelik olarak gerçekleştirdi. Büyükbaş hayvan çiftlikleri ve mandıralara yapılan ziyaretlerden sonra, sektör temsilcileri Salihli TSO'da düzenlenen ortak toplantıda bir araya getirildi. Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, 5 yıldır sektörleri ayrı ayrı inceleyerek, sorunları tespit etmeye çalıştıklarını belirttiği açış konuşmasında, her üç ayda bir farklı sektörü ele alarak incelediklerini, son olarak 21. sektör değerlendirme toplantısında bir araya geldiklerini kaydetti. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayından itibaren başlayan döviz ve faizlerdeki hızlı artışlarından tüm sektörler gibi hayvancılık sektörünün de olumsuz etkilendiğini belirten Yüksel, “İthalatta çok dikkat çekici artışlar var. En yüksek ithalat kırmızı ette, daha sonra da canlı hayvanda olmuş. İthalatın, sorunların çözümünde bir çare olmadığına ve geçici çözümler ürettiğine inanıyoruz. Bu konuda kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Üreticilerin daha çok desteklenmesi halinde kalıcı sonuçlar alınacağını sektördeki tüm ilgililer dile getiriyor. İthalata bu kadar bağımlı olmak doğru değil. İlk kez bu kadar çok tarım ürünü ithal eder hale geldik. Köylerde üretim yapan nüfus, şehirlere göç etti. İşsizlik oranı Ocak ayı itibariyle yüzde 14,7'lere ulaştı. Ayrıca, çıkartılan büyükşehir yasasıyla köylerdeki meralar belediyelere devredildi. Belediyeler de bu meraları satıyor. Dolayısıyla köylerde hayvan otlatma alanları da yavaş yavaş yok oluyor. Bu da hayvancılığı olumsuz etkiliyor” dedi.

Toplantıda süt ve büyükbaş besi hayvanı yetiştiricileri, en büyük sorunun yem fiyatlarının artışından kaynaklandığı konusunda görüş birliğine vardı. Üreticiler, yem konusunda ithalata bağımlı olunduğunu ve dövizdeki artış nedeniyle yem fiyatlarının 3 yılda 2'ye katlandığını vurguladı.

Toplantıya Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Manisa Süt Üreticileri Birliği Başkanı Ulvi Murat Tunca, Manisa Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Rıza Duman, İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, Ziraat Bankası'nın Salihli ve Çınarlı Şube Müdürleri ile üreticiler katıldı.