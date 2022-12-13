Süt üreticisinin yem maliyetini düşürecek önemli projede sona doğru

Manisa'nın Kula ilçesinde Süt Üreticileri Birliği Başkanlığı tarafından süt üreticisinin en çok mağdur olduğu yem konusunda önemli bir proje hayata geçirilmek için çalışmalara başlandı. Yaklaşık 1 milyon 650 bin TL civarındaki projeyle arpa ve mısırların üretimi yapılıp aynı zamanda üreticinin kendi hammaddesi ile kendi yemini üretmesi sağlanacak.

Kula Süt Üreticileri Birliği, yaklaşık 3 ay önce başladığı yeni bir projeyi tamamlama aşamasına geldi. AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ile birlikte yeni kurulan tesisi inceleyen Kula Süt Üreticileri Birliği Başkanı Harun Uysal, saatte 7 buçuk ton kapasiteli arpa ve mısır ezme/kırma fabrikasının bölgenin en kaliteli üretim yapan fabrika olacağını söyledi. 1 milyon 650 bin TL civarındaki projeyle üreticinin kendi hammaddesi ile kendi yemini üretebileceğini de dile getiren Başkan Uysal, "Kula Süt Üreticileri Birliği olarak saatte 7 buçuk ton kapasiteli arpa ezme ve mısır ezme kırma fabrikamız bölgenin en kaliteli üretim yapan fabrikası olacak şekilde kuruyoruz. Yaklaşık 3 ay önce başladığımız çalışmalarımızı 1 ay kadar kısa bir süre sonunda üreticilerimizin hizmetinde olacak şekilde tamamlamayıp üretim yapmayı hedefliyoruz. Üreticilerimiz için oldukça kaliteli ve hızlı olacak şekilde hizmete hazırladığımız fabrika, çok amaçlı şekilde hizmette olacak. Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) alınan arpa ve mısırlar bu tesiste üreticilerimizin istediği şekilde hazırlanıp teslim edilecektir. Yine üreticilerimiz, kendi ellerinde hammadde varsa gelip bu tesiste kendi üretimini kendi yapacaktır. Ayrıca Süt Üreticileri Birliği olarak üreticilerimize daha ucuz maliyetli üretim yapabilmek için arpa ve mısırı kendimiz alıp, yine kendi bünyemizde imalatını gerçekleştirip uygun fiyata arpa ezmesi ve mısır ezmesi satışı yapılacaktır. Gerçekten bu tesis çok amaçlı olarak üreticilerimizin hizmetinde olacaktır. Tüm üreticilerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun inşallah." ifadelerine yer verdi.

Süt Üreticileri Birliği'nin büyük çabasıyla Kula'ya kazandırılması hedeflenen yem tesisinin üreticiler için oldukça faydalı bir hizmet olduğunu dile getiren AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ise, çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi. Birlik başkanı Harun Uysal ile sürekli olarak iletişim halinde olduklarını ve en kısa sürede bu çalışmaları tamamlayarak hizmete açmayı hedeflediklerinin altını çizen Başkan Palabıyık, projede emeği geçen herkese teşekkür ederek üreticilere hayırlı olsun dileklerini iletti.