Takla atan araç alev alev yandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde karşı şeride geçip takla atan araç alev alev yanarken sürücü ise kazayı yaralı olarak atlattı.

Kaza, Manisa'nın Salihli ilçesi E96 karayolu Salihli-İzmir yolu Sart Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli yönünden, İzmir istikametine gitmekte olan Necati P. idaresindeki 42 CYU 23 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip takla attıktan sonra tarlaya devrildi. Devrilen otomobilden alevler yükselirken, sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'nde götürülürken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.