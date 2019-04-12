Takla atan araçtan sağ çıktılar

Manisa'nın Kula ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan araçtan çıkarılan 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Yurtbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Osman Ö. (59) idaresindeki 42 DM 943 plakalı araç, Yurtbaşı rampalarından indiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çarparak sürüklenen araç, taklalar atarak yol kenarında bulunan kanalda ters şekilde düştü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yolcu Fatma Ö. (63) sıkıştığı yerden kurtardı. Ağır yaralı olarak araçtan çıkarılan Fatma Ö. olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırılırken, araç sürücüsü Osman Ö. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Ağır yaralı Fatma Ö.'nün sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.