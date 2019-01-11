İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Taklalar atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Manisa’nın Kula ilçesinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, yol kenarında bulunan kanalda takla atarak durabildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, yol kenarında bulunan kanalda takla atarak durabildi.


Kaza, saat 09.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Selendi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Volkan Kılınçcı idaresindeki 55 AGT 41 plakalı otomobil, aşırı yağmur sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek taklalar attı. Yol kenarında bulunan kanalda ters dönmüş vaziyete durabilen araçtan sürücü Kılınçcı burnu bile kanamadan kurtuldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, araç sürücüsü Volkan Kılınçcı'ya tedbir amaçlı müdahale etmesinin ardından olay yerinden ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.