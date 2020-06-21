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Taksiye çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.



Olay, saat 22.00 sıralarında Mimar Sinan Bulvarı'nda meydana geldi. Abdulsamet A. yönetimindeki 06 VRY 95 plakalı otomobil, kavşaktan Nusret Köklü Caddesi'ne dönen Sadettin U. yönetimindeki 45 T 0093 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, trafik ışıklarını da devirdikten sonra ters döndü. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Abdulsamet A. ile yanında yolcu konumunda bulunan Mahmut Ç. yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

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