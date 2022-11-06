Talha Bora Öge izleyenleri mest etti

Yunusemre Belediyesi'nin bu yıl 8.si düzenlediği Uluslararası Yunus Emre Günlerinde Ünlü Radyocu ve Şair Talha Bora Öge Manisalı sevenleri ile bir araya geldi.

Uluslararası Yunus Emre Günleri'nin son programında Ünlü Radyocu ve Şair Talha Bora Öge Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda sahne aldı. Yoğun ilginin olduğu programa Yunusemre Belediye Başkanvekili Muhammed Arif Alkan, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve ünlü radyocunun hayranları katıldı. Programda ünlü radyocu, şiirleri ve hikayeleri ile izleyenleri mest etti. Programın sonunda Talha Bora Öge'ye Yunusemre Belediye Başkanvekili Muhammed Arif Alkan tarafından günün anısına Geleneksel Türk İslam Sanatları Atölyesinde yapılan tablo ve çiçek verildi. Ünlü radyocu programın sonunda hayranları ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.