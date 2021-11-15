Talha Bora Öge Manisalılar ile buluştu

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Yunus Emre Günleri kapsamında Manisa'ya gelen başarılı Radyo Programcısı ve Yazar Talha Bora Öge, söyleşi, şiir ve türkü programı ile dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Ünlü Türk Düşünürü Yunus Emre'nin öğretilerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla Yunusemre Belediyesi tarafından bu yıl 7.si düzenlenen Uluslararası Yunus Emre Günleri'nde başarılı Radyo Programcısı ve Yazar Talha Bora Öge tarafından söyleşi, şiir ve türkü programı gerçekleştirildi. Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda gerçekleşen programa, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve eşi Dr. Melek Çerçi, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Okuduğu şiir ve türkülerle hayata dair anlattığı kesitler dinleyicilerden tam not alan Öge, tüm salonun keyifli vakit geçirmesini sağladı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Çerçi, “Talha Bora Öge kardeşimiz ile sanatçı kardeşlerimiz gönül telimize dokundular. Çok müstesna bir akşam yaşattılar. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Salonu dolduran değerli vatandaşlarımıza teşrifleri için teşekkür ederim” dedi.

Programın sonunda Öge, hayranları için yeni çıkan kitabını imzaladı.