TAMGAKUT ekibine yağmur altında eğitim

Manisa'da, TAMGA Uluslararası Arama Kurtarma Ekibi (TAMGAKUT)'ne AFAD tarafından hafif arama kurtarma ve AFAD gönüllüsü eğitimi veriliyor. Yunusemre ilçesine bağlı Gürle Mahallesi kırsalındaki Sarıoğlu Mevkiinde kurulan çadırlarda zorlu hava şartları altında 20 kişilik ekip, eğitimlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerinde etkin rol oynayacak.

TAMGA Uluslararası Arama Kurtarma Ekibi (TAMGAKUT) ve AFAD işbirliğiyle Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Gürle Mahallesinin kırsalında bulunan Sarıoğlu mevkiinde 3 Aralık Cuma akşamı başlayan eğitimler 5 Aralık Pazar akşamı sona erecek. 20 kişinin katıldığı eğitim için çadırlar kurulurken sağanak yağış altındaki ekipler bir yandan zorlu hava şartlarıyla mücadele ederken bir yandan da AFAD ekiplerinden hafif arama kurtarma ve AFAD Gönüllüsü eğitimi alıyor. 2 gece çadırda geçirecek olan ekipler eğitimin sonunda arama kurtarma faaliyetlerinde aktif bir rol oynayacak.

Eğitimlere TAMGAKUT Genel Merkez Yöneticisi Hayrettin Türk, TAMGAKUT Ege Bölge Başkanı Nuray Ergöl, TAMGAKUT Manisa İl Başkanı Belgin Dinç ile birlikte 20 kişilik bir gönüllü ekip katılıyor. Eğitimler ise AFAD Manisa İl Müdürlüğünden Murat Senger tarafından veriliyor.

Düzenlenen kamp ve aldıkları eğitim hakkında açıklamalarda bulunan TAMGAKUT Manisa İl Başkanı Belgin Dinç şunları söyledi: "Manisa Uluslararası Arama ve Kurtarma ekibimiz, AFAD ekibiyle bugün kamp alanında. Hava şartları oldukça zor. Sağanak yağış altında dün akşamdan beri buradayız. Kampımızı kurduk. Biraz sonra AFAD'tan hafif arama kurtarma eğimi alacağız. Kaldı ki bu eğitim TAMGAKUT ekibi için çok önemli. Bizim, milletimize, ulusumuza hizmet verebilmemiz için çok önemli. Bu eğitimler tamamlandıktan sonra muhtemelen altyapı olarak TAMGA ekibi olarak biz de hazırlanış olacağız. Bu eğitimler eşliğinde bu geceyi de burada geçireceğiz. Yarın akşam üzerine kadar eğitimlerimiz devam edecek. Hava şartları oldukça çok zor. Olabilecek en zor şartlar altında bu eğitimi gerçekleştirmiş olacağız. Bu da bizim için ayrı bir başarı olacak."