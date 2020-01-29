Tanker TIR'a arkadan çarptı: 1 ağır yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde tanker, aynı yönde seyreden TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tanker içerisinde sıkışan sürücü, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından ağır yaralı olarak çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle karayolu, 2 saat trafiğe kapalı kaldı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Gökçeören Kavşağı Kovukdere rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kula'dan İzmir istikametine seyir halinde olan Abdullah Çetin idaresindeki 03 L 2254 plakalı tanker, aynı yönde seyreden Rıfat Şanlı idaresindeki 42 ECY 39 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tanker sürücüsü Abdullah Çetin, tankerde sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiresi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, tanker içerisinde sıkışan Abdullah Çetin'i yarım saatlik çalışma sonucunda sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekipleri teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Abdullah Çetin, ilk müdahalelerinin ardından olay yerinden Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralı Çetin'in vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve sıkışmadan dolayı sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Karayolu 2 saat trafiğe kapalı kaldı

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikameti yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı. Kazaya karışan tanker ve TIR yolu tamamen kapatırken, tankerden dökülen mazotun yola akması sebebiyle karayolu kayganlaştı. Karayolları ekiplerinin tuzlama ve kumlama çalışmalarının ardından kazaya karışan tanker ve TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla İzmir-Ankara D-300 karayolu yeniden trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.